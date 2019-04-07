عمان: تسليم الدفعة الثانية من مساهمة فلسطين بحملة الكتب للمكتبات العراقية





رام الله - دنيا الوطنسلمت جمعية الصداقة الفلسطينية العراقية، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية، عمان، منتدى النخب والكفاءات العراقية الدفعة الثانية من مساهمة فلسطين بحملة الكتب للمكتبات العراقية التي دمرها الارهاب.وأشاد أمين عام منتدى النخب والكفاءات العراقية ضيف عبد المجيد، بجهود الجمعية ودعمها في حملة جمع الكتب للمكتبات العراقية التي دمرها الارهاب، مستعرضا الوضع السياسي والأمني الصعب الذي تمر به العراق والتي تعاني من الارهاب أسوة بفلسطين التي تعاني من ويلات الاحتلال أيضا، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.بدوره، تناول رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمنتدى النخب والكفاءات العراقية محمد الأدهمي، دور وأهداف المنتدى والدور الذي يقوم به بانتساب أكثر من 1500 عضو من كبار الكفاءات والنخب العراقية والذي أعد اكثر من 800 بحث علمي قدمة للعراق لأجل تنفيذه وتطبيقه، شاكرا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وكافة أبناء الشعب الفلسطيني على وقوفهم مع العراق في أزمته بمواجهة الإرهاب .من جهته، عرف رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية-العراقية، سعد خليل، بعمل الجمعية والمرحلة الأولى من جمع الكتب التي باركها وتبناها الرئيس محمود عباس، وتعاون كافة أبناء شعبنا من مؤسسات رسمية وشعبية، مشيرا إلى أن فلسطين والعراق في خندق واحد لمواجهة الإرهاب بالعراق، والاحتلال الاسرائيلي .وقدم رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين نافذ الرفاعي، شرحا عن معاناة شعبنا جراء الاحتلال الاسرائيلي، مشيدا بتاريخ العراق صانعة الحضارة منذ القدم.واتفق الطرفان على تعزيز العلاقة وتوثيقها على كافة الأصعدة، التي تصب في مصلحة تعزيز التبادل العلمي والثقافي التي تخدم أبناء الشعبين.