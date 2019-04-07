الاعتداء على طالب جامعي بنابلس واللواء فرج يفتح تحقيقًا في الحادثة



وأكد دويك أن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مرحب بها للمشاركة في التحقيق، متابعًا: نرحب بهذا الموقف المسؤول وسرعة وجدية التحرك، ومعًا لبناء دولة القانون وكرامة المواطن.



وفي وقت سابق أوصح دويك أن اعتقال احد نشطاء العمل الطلابي من أمام حرم الجامعة، تستدعي فتح تحقيق سريع وجدي للوقوف على من أعطى الأوامر بالاعتقال بهذه الطريقة التي وصفها بالـ"الاستعراضية"، والتي تتضمن الاعتداء على المواطن بعد تقييده، ومن أمام حرم جامعي.



وأضاف، أن ذلك تم وبجود عناصر ترتدي زيًا مدنيً وتظهر السلاح الناري أمام المارة، اضافة إلى العديد من المخالفات القانونية الأخرى التي شابت عملية الاعتقال، وفق دويك.



وتابع: على أجهزة الأمن الفلسطينية الالتزام باحكام قانون الاجراءات الجزائية الذي نصت المادة 29 منه على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا".



بدورها، دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات اختطاف الطالب دويكات، داعية الأجهزة الأمنية، إلى سرعة الإفراج عن الطالب والتوقف الفوري عن هذا التعامل.



وطالبت الجبهة السلطة بضرورة التحقيق العاجل في خلفية الاعتداء على الطالب دويكات واختطافه ومساءلة المنفذين ومنع تكراره، لأن استمرار هذا المسلسل الطويل من الاعتداءات على المواطنين وتعمد انتهاك القوانين التي تضمن حرية الرأي والتعبير وممارسة كل أشكال العمل النقابي والطلابي وحرمة الملاحقة والقمع سيدخل الوضع الداخلي في متاهات أكثر تعقيداً تساهم في تعزيز حالة الشرذمة والاحتقان والانقسام.



رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، تشكيل لجنة تحقيق في قضية اعتقال وضرب طالب جامعي من قبل عناصر أمنية، أمام بوابة جامعة النجاح الوطنية.وقال عمار دويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: أنه تلقى اتصالًا من اللواء فرج، وابلغنه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بحادث الاعتقال أمام جامعة النجاح اليوم.