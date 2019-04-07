شؤون فلسطينية

الأُطر النقابية الطبية تُقرر تَعليق الدوام بشكل كُلي بمستشفى الأوروبي غداً الاثنين

الأُطر النقابية الطبية تُقرر تَعليق الدوام بشكل كُلي بمستشفى الأوروبي غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الأطر النقابية الطبية في المحافظات الجنوبية، مساء اليوم الأحد، بياناً ثانياً بخصوص الاعتداء الهمجي على الطواقم الطبية في قطاع غزة، حيث تم التعهد في بيان أول، بمتابعة الملف عن كثف، وقد تبين لنا أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم إيقاف المعتدين على الزميل د. محمد كلوب في محافظة رفح.

وقررت الأطر النقابية الطلابية، في بيانها الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، البنود التالية:

1- تعليق الدوام بشكل كلي ما عدا الأقسام الحرجة في مستشفى غزة الأوروبي غداً الاثنين الموافق 08/04/2019. 

2- تعليق الدوام بشكل جزئي من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 13:00 مساءً، ما عدا الأقسام الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية في كل المحافظات الجنوبية، وكذلك في مراكز الرعاية الأولية غداً الاثنين الموافق 08/04/2019.

ولذلك نهيب بجميع الأطباء الالتزام بالتعليق والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية التي ستقام غداً الاثنين في مجمع الشفاء الطبي الساعة 12:00 ظهراً، والتي ستختم بإلقاء بيان صحفي أمام وسائل الإعلام.

ونهيب بالأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات الفورية اللازمة لإيقاف المعتدين، وذلك تفادياً لأي إجراءات احتجاجية تصعيدية أُخرى.

إننا نتابع بجهد حثيث هذا الملف، وسيكون هناك خطوات أُخرى سنوافيكم بها تباعاً.

التجمع الطبي الديمقراطي، الكتلة الإسلامية الطبية، المكتب الحركي الطبي، منتدى الطبيب الفلسطيني، الكتلة الطبية الديمقراطية، تجمع المبادرة الطبي. 

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