العاهل الأردني: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية وهي أولوية لنا

رام الله - دنيا الوطنقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "إن موقف الأردن واضح وثابت، بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي أولوية لنا، رغم كل التحديات".جاء ذلك، خلال لقاء الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، مع عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية في قصر الحسينية، وفق ما ذكرته وكالة (بترا).وشدد العاهل الأردني على حرص الأردن على تعزيز العمل العربي المشترك، وهو ما تم التأكيد عليه خلال القمة العربية في تونس.وقال: "كل سنة وبنفس التوقيت، يكون هناك محاولات تشويش حول بعض الأمور، مثل الوطن البديل والقدس وغيرها، ونحن نعلم أنها تستمر وتزيد بالصيف، ويجب أن أتدخل حتى أُطمئن كل المواطنين".وتابع: "واضح أن هذا الشيء منظم من جهات عندها أجندات واضحة، وتعمل من وراء الشاشات.. هدفها تشكيك المواطن للأسف بقرارات ومؤسسات وطنه، وتحاول زرع الخوف في مستقبله وأمنه، وهذا للأسف ليس بجديد".وأكد أن الشعب الأردني "الواحد والواعي" لا يلتفت إلى الأجندات الهادفة إلى التشكيك بالوطن ومؤسساته، وزرع الخوف في مستقبله وأمنه.وقال العاهل الأردني: "نحن جميعاً كأردنيين، يجب أن نقف مع بعض، ونقطع الطريق على أصحاب هذه الأجندات".