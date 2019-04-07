الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن فرض إغلاق على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، في يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ (21).وأضاف المتحدث في بيان مقتضب: فقًا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان/ أبريل 2019، وسيبدأ الإغلاق في منتصف الليل (ليلة الاثنين- الثلاثاء).وأكمل "سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان/ أبريل 2019 في منتصف الليل (ليلة الثلاثاء- الأربعاء) وفقاً لتقييم الوضع".