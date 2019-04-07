الاحتلال يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن فرض إغلاق على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، في يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ (21).
وأضاف المتحدث في بيان مقتضب: فقًا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان/ أبريل 2019، وسيبدأ الإغلاق في منتصف الليل (ليلة الاثنين- الثلاثاء).
وأكمل "سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان/ أبريل 2019 في منتصف الليل (ليلة الثلاثاء- الأربعاء) وفقاً لتقييم الوضع".
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن فرض إغلاق على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، في يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ (21).
وأضاف المتحدث في بيان مقتضب: فقًا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان/ أبريل 2019، وسيبدأ الإغلاق في منتصف الليل (ليلة الاثنين- الثلاثاء).
وأكمل "سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 10 نيسان/ أبريل 2019 في منتصف الليل (ليلة الثلاثاء- الأربعاء) وفقاً لتقييم الوضع".
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