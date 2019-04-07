شؤون فلسطينية

الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بمصر تُقدم تسهيلات للطلبة الفلسطينيين

الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية بمصر تُقدم تسهيلات للطلبة الفلسطينيين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية في جمهورية مصر العربية، عن تقديم تسهيلات للطلبة الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال اجتماع المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة محمد الأزعر، مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مصطفى هديب، ونائبه عمرو النحاس، لبحث الشواغل الطلابية والقضايا المتعلقة بالطلبة الفلسطينيين الدارسين في الأكاديمية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتناول اللقاء مجموعة قرارات لصالح الطالب الفلسطيني، فيما يتعلق بدراسة تخصصي برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA)، والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DPA)، باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت التسهيلات: معاملة أبناء الجالية الفلسطينية معاملة المصريين في سداد المصروفات بالجنية المصري، وفقاً للرسوم المرفقة لكل تخصص، وتزويد الطالب بما يفيد ضرورة إقامته لدى الأكاديمية خلال مدة الدراسة، مع العلم أن الإقامة مرتبطة بمدة الدراسة في حال الموافقة عليها من الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة التزام الطالب بالشروط الآتية: المدة القانونية للدراسة، ونسبة الحضور، والالتزام بمواعيد الامتحانات، وسداد المصروفات في موعدها.

وتعد الأكاديمية إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التابع لجامعة الدول العربية، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وهي إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي، التي دأبت منذ نشأتها على تطوير ورفع الكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بالمجالات المالية والمصرفية الإدارية في ربوع الوطن العربي، وشهاداتها معتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ويمكن للطلبة التواصل مع الأكاديمية من خلال موقعها الإلكتروني
 (www.aambfs.org)، أو على هاتف 16375.

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