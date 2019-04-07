المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تفاجأنا بوجود قوات أمريكية في طرابلس



وقال أحمد المسماري في مؤتمره الصحفي اليومي، الأحد: "تفاجأنا بوجود قوات أمريكية في طرابلس لحماية البعثات الدبلوماسية"، بحسب ما جاء على موقع (بي بي سي).



وتابع المسماري: "إن هناك 300 جندي أمريكي في العاصمة الليبية، واصفاً هذا العدد بـ"الكبير جداً".



وشدد المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، على أن الهدف من العملية العسكرية، هو حماية المدنيين الليبيين، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الحملة على الإرهاب، والتي بدأت منذ عام 2014.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن القوات الشرقية، تفاجأت بوجود عسكري أمريكي في طرابلس.