شؤون فلسطينية

تَعليق الإضراب.. و"سعدات" يَنْضَمُّ إلى لجان التفاوض حَول مَطالب الأسرى

تَعليق الإضراب.. و"سعدات" يَنْضَمُّ إلى لجان التفاوض حَول مَطالب الأسرى
الأمين العام للجبهة الشعبية القائد أحمد سعدات
رام الله - دنيا الوطن
قال ( مركز حنضلة) وفق مصادر قيادية في الجبهة الشعبية داخل السجون، مساء اليوم الأحد، إن الأمين العام للجبهة الشعبية، القائد أحمد سعدات، والقائد عاهد أبو غلمى، وقيادات أخرى في السجون، سينضمون إلى لجنة التفاوض حول مطالب الأسرى داخل سجون الاحتلال".

أعلن مركز حنظلة عن تأجيل بدء الإضراب عن الطعام (معركة الكرامة الثانية) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناءً على تطور المفاوضات مع إدارة السجون.

وشدّد المركز في تصريحه على أن "المفاوضات مع إدارة السجون ما زالت مُستمرة، وقد مددت لساعات إضافية لهذا الغرض".

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، أن الأسرى، أعلنوا تأجيل الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، وتحقيق عدة مطالب.

وأضاف أبو بكر، أن الحوار لا يزال قائما بين ممثلي الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال حول مطالبهم، وأن القرار النهائي بخصوص الإضراب، سيُعلن فور انتهاء الحوار.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تركيب هواتف عمومية داخل السجون، فيما يستمر الحوار حول عددها، وفي أي الأقسام ستوضع.

وبخصوص الأسرى المنقولين والمعزولين جراء الأحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، قال أبو بكر: إن إدارة المعتقلات وافقت على إعادتهم إلى السجون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، فيما يتواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.

وكان الأسرى أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضاً للإجراءات التنكيلية، بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، تحديداً بعد التوصيات التي أعلنها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي (عوفر، والنقب) والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.

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