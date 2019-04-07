السلطات المصرية تُفرج عن أربعة صيادين اعتقلوا في بحر "رفح" قبل أسبوع





أوضح نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، :"أنَّ الزوارق المصرية، كانت قد حاصرت مركب صيد في بحر رفح، واعتقلت على متنه أربعة صيادين ونقلتهم إلى الداخل المصري، أثناء مزاولتهم مهنة صيد السمك".







رام الله - دنيا الوطنقال مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر، مساء اليوم الأحد: إن السلطات المصرية، أفرجت عن الصيادين الأربعة قبل قليل عبر (معبر رفح البري).وكانت البحرية المصرية، قد اعتقلت 4 صيادين في عرض بحر رفح، وقامت بمصادرة مركبهم، منذ أسبوع وهم: منير أبو سليمة، والأشقاء الثلاثة مصعب ورأفت وخالد خليل قنن.