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التربية: الاعتداء المستمر على مدرسة الخليل جريمة حرب

التربية: الاعتداء المستمر على مدرسة الخليل جريمة حرب
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة التربية والتعليم العالي اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية في مديرية تربية الخليل، مؤكدةً أن تواصل هذه الاعتداءات بحق هذه المدرسة وباقي المؤسسات التعليمية هي جريمة حرب يرتكبها الاحتلال في وضح النهار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن هذا الاعتداء والذي تسبب بإصابة عشرات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالاختناق جراء إلقاء قنابل الغاز بكثافة تجاه ساحات المدرسة أثناء الطابور الصباحي؛ يؤكد على بشاعة الاحتلال وحربه ضد قطاع التعليم، وأن الاحتلال بذلك يضرب بعرض الحائظ كافة القوانين والأعراف الدولية التي تقدس الحق في التعليم وتجرّم الاعتداء على المؤسسات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن مواصلة الاحتلال لاعتداءاته وجرائمه بحق قطاع التعليم إنما هو نتاج الصمت الدولي المطبق، مجددةً الدعوة لكافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية والإعلامية للوقوف عند مسؤولياتها في حماية قطاع التعليم ومؤسساته.

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