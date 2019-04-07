شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على شخص يقوم بالاحتيال والشعوذة بنابلس

الشرطة تلقي القبض على شخص يقوم بالاحتيال والشعوذة بنابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة القبض على شخص مشتبه به بأعمال الدجل والشعوذة احتال على سيدة بحوالي 30 ألف شيكل بنابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة بعد أن تلقت شكوى من سيدة مطلقة حول قيام احد الأشخاص بالاحتيال عليها واخذ مبالغ مالية منها بحجة عمل تعويذة وأدوية لفك السحر المعمول لزوجها وان هذه السحر هو من أدى إلى طلاقها وان المشتكية قامت بدفع 29500 ألف شيكل على مدار عام مقابل شراء هذه التعويذات أو الأدوية التي تفك السحر وتعيد الألفة و الوئام للحياة الزوجية.

وذكر البيان، أن شرطة المباحث العامة وفور تلقيها الشكوى باشرت أعمال البحث والتحري حتى حصرت مكان سكن المشتبه به وبعد حصولها على مذكرة التفتيش من النيابة العامة قامت بتفتيش المنزل وإلقاء القبض على المشتبه به وضبط عدة مواد تستخدم في أعمال السحر والشعوذة.

وأضاف البيان، أن الشرطة وبعد سماعها أقوال المشتبه به اعترف انه كان يقوم بممارسة النصب والاحتيال على السيدة بدافع الحصول على أموالها.

وأكد البيان، أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به 24 ساعة لحين إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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