التنمية الاجتماعية بغزة توضح تطورات القسائم الشرائية للأسر الفقيرة



وأوضح ابراهيم في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الرابط الذي تم نشره على موقع الوزارة، ليس خاصا بالقسائم الشرائية، وانما لتحديث البيانات، بالاضافة الى اعطاء الفرصة الى المواطنين الذين لم يسجلوا مسبقا.



وبين وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، أن كل شخص استفاد سابقا من الوزارة، فإن اسمه مدرج تلقائيا في قواعد البيانات، لكن إذا شهد تطورات داخل عائلته من مولود جديد او غيره، فتُتاح له الفرصة لأن يحدث بياناته.



خاص دنيا الوطنأكد يوسف ابراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أنه لا جديد فيما يتعلق بالقسائم الشرائية الممنوحة من دولة قطر إلى الاسر الفقيرة بالقطاع.