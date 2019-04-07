ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس إلى 21 قتيلا و27 جريحا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، يوم الأحد: "إن حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس ارتفعت إلى 21 قتيلا و27 جريحا.وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر الخميس الماضي عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي الليبي محمد قنونو، انطلاق عملية عسكرية تحت اسم "بركان الغضب" ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.إلى ذلك، أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، مشاركته في العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس، واستهدافه آليات عسكرية قرب معسكر النقيلة جنوب العاصمة طرابلس على طريق المطار.وقالت قوات حفتر إن مقاتلاته شنت غارات على أهداف تابعة لمن وصفتهم بالمليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، مشيرة إلى أنها أصابت أهدافها بدقة.وأشارت قوات الجيش الليبي إلى أن مشاركة سلاح الجو جاءت بعد أن قصفت طائرة حربية تابعة لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مطار طرابلس.