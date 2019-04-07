لافروف يدعو لـ"إنهاء الاحتلال الأميركي" لمخيم الركبان



وقال لافروف: "إن الركبان ليست قريبة من قاعدة أميركية فحسب بل أعلن الأميركيون من جانب واحد أيضا بعض المناطق الأمنية في محيط التنف بمساحة 55 كيلومترا مربعا"، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح كيف يبررون وجودهم إنه احتلال فعلي.



وأضاف: "الأميركيون رفضوا منذ وقت طويل مناقشة موضوع إغلاق هذا المخيم وعودة الناس إلى ديارهم"، معتبرا أن الركبان ذريعة على ما يبدو للأميركيين للحفاظ على احتلال غير مشروع في الجنوب السوري.



وأكد لافروف "سنعارض ذلك ونصر على أن أبسط خطوة تتمثل في وقف إحتلال هذا الجزء من سوريا، وكخطوة أولى سنصر على منح اللاجئين حرية العودة" إلى بيوتهم، مشيرا إلى أن "هذا ما يريده معظمهم".



من جانبه، قال الصفدي إن "موقفنا واضح"، موضحا أن "الحل الأساس والجذري للركبان هو في عودة قاطنيه إلى مناطقهم"، مؤكدا أن "ظروف التوصل إلى هذا الحل باتت متاحة الآن".



وأضاف: "نحن في حوار مع روسيا وأميركا حول هذا الموضوع وهناك اجتماعات ثلاثية تمت ونتطلع إلى اجتماع ثلاثي قادم أيضا من أجل التوافق على حل هذه القضية الإنسانية الكبيرة".



رام الله - دنيا الوطندعا سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، الأحد، إلى إغلاق مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية، مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الأميركي في تلك المنطقة السورية بهدف حل أزمة عشرات آلاف اللاجئين.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، في عمان: "ناقشنا قضية مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، ونحن ندعو إلى إغلاق هذا المخيم في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف: "وفقا لمراقبين من الأمم المتحدة زاروا هذا المخيم فإن معظم النازحين هناك يرغبون بالعودة إلى بيوتهم بالإضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية".وتابع: "من الضروري منع الجهود التي تمنع حريتهم. أستطيع قول هذا لأنهم لا يشعرون بالحرية في هذا المخيم، الظروف الإنسانية هناك لا تطاق، وهناك العديد من النساء والأطفال".وأكد وزير الخارجية الروسي بقوله: "نحن على استعداد لمناقشة جميع الخطوات اللازمة لمساعدة هؤلاء اللاجئين على الخروج من الركبان والحل الأكثر بساطة وفعالية يتمثل قي إنهاء الاحتلال الأميركي في تلك المنطقة السورية".