إعلام الاسرى: تأجيل البدء بالاضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الاسرى، أنه تم تأجيل البدء بخطوة الاضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.واشار المكتب، إلى ان قرار التأجيل جاء في ضوء تطور المفاوضات بين الحركة الاسيرة والمصلحة السجون، وذلك على طريق تحقيق مطالب الاسرى.