شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة أربعة منازل في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم ملابسات أربع جرائم سرقة طالت عدد من المنازل وتلقي القبض على المشتبه به في الخليل . 

وذكر بيـان إدارة العلاقات العامة والاعـلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها شرطة المباحث العامة من عدة اشخاص مفادها قيام مجهول بالتسلل لمنازلهم ليلا وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية وأجهزة الكترونية منها، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم والقاء القبض على المشتبه به .

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه القضايا، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط جزء من المسروقات والذي كان عبارة عن 40 غرام من المصاغ الذهبي والذي تم التحرز عليه اصولا .

هذا وأكد البيان، على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

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