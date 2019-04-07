نتنياهو: إعادة احتلال قطاع غزة خياراً قائماً حتى اللحظة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد: "إن احتلال قطاع غزة خيار قائم حتى اللحظة، لكن سنبحث في حلول أخرى قبل اللجوء لذلك".وأضاف نتنياهو: "قيادة حركة حماس بما فيهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار يعرفون ذلك جيداً، وهم يخشون الضربات التي سنلحقها بهم بما في ذلك الاغتيالات"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وتابع يقول: "أنا لست ثرثاراً، وأنا مسؤول عن كل جندي في إسرائيل، هذه هي القيادة الحقيقية".