شؤون فلسطينية

نتنياهو: إعادة احتلال قطاع غزة خياراً قائماً حتى اللحظة

نتنياهو: إعادة احتلال قطاع غزة خياراً قائماً حتى اللحظة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد: "إن احتلال قطاع غزة خيار قائم حتى اللحظة، لكن سنبحث في حلول أخرى قبل اللجوء لذلك".

وأضاف نتنياهو: "قيادة حركة حماس بما فيهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار يعرفون ذلك جيداً، وهم يخشون الضربات التي سنلحقها بهم بما في ذلك الاغتيالات"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وتابع يقول: "أنا لست ثرثاراً، وأنا مسؤول عن كل جندي في إسرائيل، هذه هي القيادة الحقيقية".

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