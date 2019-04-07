شؤون فلسطينية

مجدلاني: تصريحات نتنياهو حول ضم مناطق الضفة تتطلب ردا دوليا

مجدلاني: تصريحات نتنياهو حول ضم مناطق الضفة تتطلب ردا دوليا
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه تدور مناقشات حول ضم مناطق من الضفة الغربية، فرض السيادة الإسرائيلية على (معاليه أدوميم) وأيضاً في أمور أخرى، تأتي بعد وعود من ادارة تنرامب بعد ضم الجولان ، وهي الخطوة التالية ضمن حلقات ما بات يعرف بصفقة القرن".

وأضاف: "على المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الاوروبي وروسيا الاتحادية والصين الشعبية ، الافصاح الفوري عن موقفها تجاه هذه التصريحات"، مشيرا إن عملية الضم على اجندة اية حكومة اسرائيلية قادمة وبدعم من ادارة ترامب، وأن الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة والتعبير عن القلق الدولي ، لم تعد مقبولة، والمطلوب موقف جدي ومسؤول لا يقبل الجدل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية .

وأوضح مجدلاني، أن الجميع يتحدث عن حل الدولتين وأنه الخيار الدولي، متسائلا بعد هذه الخطوات التي تفرض على الأرض، أين ستقام الدولة الفلسطينية، وعن أي حل دولتين سيتم الحديث، وعلى المجتمع الدولي التعامل مع دولة الاحتلال بصفتها القائمة كدولة احتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية .

وتساءل مجدلاني بقوله: "هل سنرى قرارا دوليا ملزما وقابلا للتطبيق على الأرض، بفرض مقاطعة شاملة على دولة الاحتلال ، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وهل سيطالب المجتمع الدولي أية حكومة قادمة الالتزام بقرارات الشرعية والقانون الدولي".

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