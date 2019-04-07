"دنيا الوطن" تُنظم زيارة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة

نَظّمَ وفدٌ من "دنيا الوطن" زيارة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك ضمن التعاون المشترك، ولتهنئة مديرها جميل سرحان والمحامي بكر التركماني بالسلامة.







وضم الوفد، نائب المدير العام، محمد عيسى، والمدير الإداري والمالي، مأمون أبو شعبان، والمساعد التنفيذي، حنين حمدونة، والمساعد الإداري، آلاء النمر.





وكان في استقبال الوفد، مدير برنامج قطاع غزة في الهيئة، جميل سرحان، ومنسق وحدة التحقيقات والشكاوى، المحامي بكر التركماني، ومنسقة الإعلام والعلاقات العامة، نسمة الحلبي.







وأكد الجانبان، على أهمية التعاون المشترك والمتواصل، في مجال حقوق الإنسان، وغيرها من الجوانب.

رام الله - دنيا الوطن