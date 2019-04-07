المجلس الرئاسي يُعلن انطلاق عملية "بركان الغضب" ضد الجيش الوطني الليبي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي في ليبيا، محمد قنونو، انطلاق عملية (بركان الغضب) ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.وأضاف في مؤتمر صحفي: أنه يجب المحافظة على مدنية الدولة ولن نسمح بعسكرتها، معاهداً أبناء شعبنا على "قدرتنا وجاهزيتنا لدحر العدو وحماية مؤسسات الدولة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال قنونو: إن العملية هدفها تطهير جميع مدن ليبيا، وفق تعبيره.