المجلس الرئاسي يُعلن انطلاق عملية "بركان الغضب" ضد الجيش الوطني الليبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي في ليبيا، محمد قنونو، انطلاق عملية (بركان الغضب) ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأضاف في مؤتمر صحفي: أنه يجب المحافظة على مدنية الدولة ولن نسمح بعسكرتها، معاهداً أبناء شعبنا على "قدرتنا وجاهزيتنا لدحر العدو وحماية مؤسسات الدولة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وقال قنونو: إن العملية هدفها تطهير جميع مدن ليبيا، وفق تعبيره.
أعلن الناطق باسم قوات الجيش التابع للمجلس الرئاسي في ليبيا، محمد قنونو، انطلاق عملية (بركان الغضب) ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأضاف في مؤتمر صحفي: أنه يجب المحافظة على مدنية الدولة ولن نسمح بعسكرتها، معاهداً أبناء شعبنا على "قدرتنا وجاهزيتنا لدحر العدو وحماية مؤسسات الدولة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وقال قنونو: إن العملية هدفها تطهير جميع مدن ليبيا، وفق تعبيره.
التعليقات