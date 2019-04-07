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الصفدي: موقف الأردن من القضية الفلسطينية ثابت لن يتغير

الصفدي: موقف الأردن من القضية الفلسطينية ثابت لن يتغير
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن موقف القيادة الاردنية من القضية الفلسطينية والمقدسات ثابت ولن يتغير، ولا شيء سيثني الملك عبد الله الثاني عن أداء مسؤوليته وعن موقفه الثابت والراسخ، والذي يؤكد أنه بدون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الصفدي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين:" أن الأردن تؤكد دائما على أولوية القدس والدفاع عنها، وتتابع شؤونها بشكل يومي، وحمايتها ليست ردة فعل على حدث يومي، بل هي سياسة ثابتة ممنهجة ومؤسساتية، يتابعها الملك عبد الله الثاني وكل المؤسسات الأردنية المعنية.

وتابع:" هناك اشتباك شبه يومي للتصدي لأي إجراء يستهدف تغيير الهوية الإسلامية والمسيحية للقدس الشريف والمقدسات، إضافة للاشتباك السياسي مع الجانب الاسرائيلي والتواصل على المستوى الدولي، موضحاً أن كل ذلك يتم بالتشاور بين الجانبين الفلسطيني والأردني".

وشدد الصفدي على أن التشاور الفلسطيني والأردني هو حقيقة وثابت، وضرورة وأمر يمارس بشكل يومي، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس وجلالة الملك عبد الله الثاني، للمتابعة الحثيثة من منطلق واحد وهدف مشترك لحماية المقدسات، ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه من أجل الحصول على حقوقه.

وأكد الصفدي تعرض القيادة الأردنية للضغوط بشكل يومي، إلا أن القيادة تتعامل معها بثبات ووضوح يعبر عنه قولاً وفعلاً للتصدي لكافة الاجراءات، وقال:" القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الأولى والمركزية"، مؤكداً أن ذلك حقيقة لا يغيرها ظرف سياسي أو أي قرار.

وفيما يتعلق بـ" صفقة القرن"، قال الصفدي:" سنتعامل مع كل ما يأتي كما يجب، ونحن لا نعلم ماذا سيقول الأمريكييون لكن نعرف ما سنقول نحن، وما سنقوله بأننا نريد سلاماً شاملاً ودائماً، ومقوماته تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونحن نقول لا دولة فلسطينية في غزة حصراً دون الضفة الغربية، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، وهذا موقف أشقائنا الفلسطينيين أيضاً".

وأشار الصفدي إلى التنسيق الفلسطيني الأردني المستمر للتعامل مع أي طرح غير مقبول، ولعدم الوصول إلى أي حائط مسدود بل وجود مساحة للتحرك، لافتاً إلى عدة لقاءات أجراها جلالة الملك عبد الله الثاني وطرحه الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى اطمئنان الأردن من الموقف الأوروبي الداعم لهذا الطرح المنطقي، وباعتباره الحل الوحيد للصراع.

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