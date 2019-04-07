الهند تُكرّم طبيباً فلسطينياً متخصصاً بجراحة الأعصاب

كرم المؤتمر العالمي السادس للجراحة العصبية، الذي عقد مؤخراَ بجمهورية الهند، الطبيب الفلسطيني أحمد فارس خندقجي، أخصائي جراحة الأعصاب في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة.





وجاء تكريم الدكتور خندقجي، لعرض أحدث ما توصلت إليه مستشفى المقاصد من أبحاث وتطوير في جراحة الأعصاب بالمنظار.

وأكد خلال المؤتمر، على رفع اسم الجراحة العصبية في دول العالم وخاصة فلسطين، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يحن للحرية والاستقلال وقضيته العادلة التي بحاجة إلى دعم الجميع.





رام الله - دنيا الوطن - عبدالهادي مسلموكان دكتورخندقجي عرض على المؤتمر تطوير أقسام جراحة الأعصاب والتحديات التي واجهتهم في فلسطين، وقد حظي هذا العرض المميز في مصمونه وموضوعه، باستحسان من جميع دول العالم المشاركة في المؤتمر.ويعتبر خندقجي، أحد مؤسسي قسم جراحة الأعصاب في مستشفى المقاصد، المعتمدة من قبل الجمعيات التركية للجراحة العصبية (IBNC)، واختصاص جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، وعضو جمعية العمود الفقري لأمريكا الشمالية.وأجرى خندقجي، العديد من العمليات المعقدة في مستشفى المقاصد بالقدس، والتى تكللت بالنجاح، وكان لها الأثر الكبير في تخفيف الآلام عن أبناء شعبنا، والتقليل من معاناتهم.