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"النواب الأردني" يرفض إصدار قانون يُعفي أبناء غزة من تصاريح العمل

"النواب الأردني" يرفض إصدار قانون يُعفي أبناء غزة من تصاريح العمل
مجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
رفض مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، إصدار قانون يُعفي أبناء غزة من إصدار تصاريح عمل.

ووفق موقع (الأردن 24) فإن مجلس النواب وافق على تعديلات مجلس الأعيان على قانون العمل، والتي تضمنت منح الحكومة الحقّ بإصدار نظام خاص، يعفي أبناء غزة من تصاريح العمل.

وتعهد وزير العمل سمير مراد، بأن تصدر الحكومة نظاماً خاصاً يُعفي أبناء القطاع، من إصدار تصاريح العمل.

ورفض المجلس الموافقة على مخالفة قدمها النائب خالد رمضان، وتضمنت طلب الإصرار على قرار مجلس النواب بإعفاء أبناء القطاع.

بدوره، حذّر النائب مصلح الطراونة من أن يكون إعفاء أبناء قطاع غزة، من تصاريح العمل، وتقديم مزيد من التسهيلات لهم مقدمة للتوطين.

واستهجن النائب صالح العرموطي، القول إن تصاريح العمل تسهم في توطين الغزيين، قائلاً: إن النواب سمح للغزيين بالتملك في الأردن.

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