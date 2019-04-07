شؤون فلسطينية

الزق: إسرائيل تُغطي على مشروعها الانفصالي في غزة بالقضايا الإنسانية

الزق: إسرائيل تُغطي على مشروعها الانفصالي في غزة بالقضايا الإنسانية
محمود الزق
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إن فصل قطاع غزة عن الكل الوطني الفلسطيني مخطط إسرائيلي قديم، مشيراً إلى أنه تم في عام 1955 تقديم مشروع جونستون، الذي كان يدعو لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وتم إفشاله حينذاك.

وأوضح الزق في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تحاول التغطية على مشروعها الانفصالي بالقضايا الإنسانية، وصولاً للأخطر، وهو الموضوع السياسي، ما يعني شطب هوية شعبنا الوطنية.

وبين الزق، أن هذا المشروع، يطرح الآن وبشكل جدي، وبمشاركة أطراف وأدوات لتمريره مجدداً على شعبنا بحجج إنسانية من أجل تحويل الانقسام إلى انفصال.

وشدد أمين سر هيئة العمل الوطني، على أن المرحلة التي يعيشها شعبنا الآن هي الأخطر في تاريخه، وذلك بسبب وجود أدوات مستعدة بالأساس للتساوق مع مشروع انفصال غزة عن الضفة.

وأكد الزق، أن الأمر الوحيد الذي بإمكانه إفشال المخطط الأمريكي والإسرائيلي لفصل غزة عن الضفة، هو إنهاء الانقسام الذي تعتبره الولايات المتحدة الركيزة الأساس لصفقة العار.

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