إخطار إسرائيلي بهدم تسعة مساكن شرق يطا





والمنشآت هي عبارة عن كرفانات وخيام وبركسات، تستخدم لغايات السكن، وتعود ملكيتها للأشقاء رائد ومراد وعامر خليل جبر الحمامدة وشقيقتهم والمقامة على أراضيهم في منطقة الركيز، وكذلك دورة مياه تعود للجنة الحماية بالمنطقة، والشقيقين محمود ومحمد حسين الحمامدة، وأرملة ماهر خليل الحمامدة.



وطالب الجبور، المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة، بضرورة العمل على إبطال قرارات الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسافر الشرقية ليطا، والتي تهدف لتهجير السكان من أراضيهم، وتمكين غول الاستيطان منها، محذراً من سياسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المسماة (ج) تحت ذرائع وحجج أمنية واهية.

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسع منشآت سكنية بالهدم في منطقتي (المفقرة والركيز) شرق يطا جنوب الخليل، في الضفة الغربية.وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب، راتب الجبور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال يرافقها ما يسمى مسؤول "التنظيم والإدارة المدنية" اقتحموا منطقتي (المفقرة والركيز) شمال شرق التواني في المسافر الشرقية ليطا، وداهموا مساكن ومنشآت المواطنين، وأخطروهم بهدمها.