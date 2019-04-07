صيدم يبحث مع وفد من الجامعتين البريطانية والعربية المفتوحتين سبل تعزيز التعاون

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه اليوم، وفداً منالجامعة البريطانية المفتوحة، والجامعة العربية المفتوحة - فرع فلسطين؛ إذ بحث مع الوفد سبل تعزيز التعاون بمجال المحافظة على جودة البرامج الأكاديمية خاصةً ما يتعلق منها بالتعلم عن بعد "التعليم الإلكتروني".وضم وفد الجامعة العربية المفتوحة عضو مجلس الأمناء أ. محمد مسروجي ومدير فرع الجامعة في فلسطين خالد عليوي، فيما ضم الوفد من جانب الجامعة البريطانية مديرة الجودة والتطوير كاثرين بلاند، والمحاضر والمراجع الأكاديمي في اللغةالإنجليزية ماريا لدهام، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. وليد صويلح.وأكد صيدم أن الوزارة، باتت قريبة من اعتماد نظام التعليم الإلكتروني، والذي نص عليه قانون التعليم العالي الجديد، وأنه في الوقت الذي ستعتمد فيه هذا النظام؛ فإنها تركز بشكل كبير على ضرورة الحفاظ على جودة التعليم العالي، بمايضمن تخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني.ورحب صيدم بالوفد، مؤكداً على دعم الجامعة العربية المفتوحة ورسالتها التربوية ونشاطاتها الثقافية، متمنياً لها التوفيق والمزيد من التطور.من جانبه، شكر المسروجي الوزير صيدم على حفاوة الاستقبال للوفد، مقدماً نبذة عن فكرة تأسيس الجامعة، فيما قدّم عليوي شرحاً حول فرع الجامعة العربية المفتوحة في فلسطين؛ من حيث البرامج المطروحة، والشراكة مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا، والنشاطات المختلفة التي تنظمها الجامعة.فيما أوضحت بلاند أهداف الزيارة لفلسطين والمتمثلة بتقييم برامج الجامعة العربية المفتوحة وذلك ضمن إجراءات ضمان الجودة والنوعية، إذ يتم إجراء تقييم لجميع فروع الجامعة في الوطن العربي، ومن ضمنها البرنامج المشترك مع الجامعةالبريطانية المفتوحة وهو الترجمة والأدب في اللغة الإنجليزية، متطرقةً لبرامج الجامعة البريطانية المفتوحة وطبيعة نظام التدريس المفتوح المتبع في بريطانيا.