سلطات الاحتلال تخطر بهدم بركسات في بيت جالا





وأضافت: "سلمت قوات الاحتلال المواطن محمد موسى زرينة اخطارا بهدم بركسات يمتلكها، بحجة عدم الترخيص".



رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم بركسات في بيت جالا، بمحافظة بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة شمال غرب بيت جالا.