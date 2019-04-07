سلطات الاحتلال تخطر بهدم بركسات في بيت جالا
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم بركسات في بيت جالا، بمحافظة بيت لحم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة شمال غرب بيت جالا.
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم بركسات في بيت جالا، بمحافظة بيت لحم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بير عونة شمال غرب بيت جالا.
وأضافت: "سلمت قوات الاحتلال المواطن محمد موسى زرينة اخطارا بهدم بركسات يمتلكها، بحجة عدم الترخيص".
التعليقات