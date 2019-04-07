شؤون فلسطينية

نادي الأسير: القرار النهائي لإضراب الأسرى عن الطعام سَيُعلن في الخامسة مساءً

نادي الأسير: القرار النهائي لإضراب الأسرى عن الطعام سَيُعلن في الخامسة مساءً
رام الله - دنيا الوطن 
 قال نادي الأسير: "إن الحوار لا يزال قائماً بين ممثلي الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال حول مطالبهم، وسيُحسم خلال الساعات المقبلة قرار تنفيذ الإضراب عن الطعام من عدمه، إذ سيتم الإعلان الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد عن القرار النهائي للهيئات التنظيمية".

وأشار في بيان، صدر عنه، إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل حسم القضايا المركزية، وأن الحوار يتجه نحو الإيجاب.

وكان الأسرى قد أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضاً لإجراءات حكومة الاحتلال التنكيلية، والتي بدأت بتنفيذها بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، تحديداً بعد التوصيات التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "جلعاد أردان"، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي (عوفر، والنقب) والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.

يُشار إلى أن الأسرى، أعلنوا أن الدفعة الأولى التي ستشارك في الإضراب تتمثل بانضمام الهيئات القيادية للتنظيمات، وستكون الدفعات اللاحقة مرهونة بموقف إدارة المعتقلات.

وقالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال: إن هناك جهداً كبيراً يبذل لمحاولة تجنب الدخول لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في هذه الساعات.

وأكدت الحركة الأسيرة في تصريح صحفي مقتضب، تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه "أنه لربما يثمر هذا الجهد عن نتيجة، والحركة الأسيرة ستضع شعبنا الفلسطيني بكل جديد بعد الساعة الخامسة.

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