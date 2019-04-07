ثمانية مطالب للأسرى لوقف إضرابهم المفتوح عن الطعام

وأوضح عبد ربه، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، أن مطالب الأسرى الحياتية تتعلق بضرورة إزالة أجهزة التشويش، والسماح باستخدام هاتف نقال في الأقسام، ورفع العقوبات عن الأسرى في سجني (النقب وريمون)، وانتظام الزيارات لأهالي قطاع غزة، وإعادة القنوات التلفزيونية، ووقف سياسة الإهمال الطبي، ووقف الاعتداءات اليومية، والاقتحامات لغرف الأسرى.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن شروع الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام، والذي كان مقرراً اليوم، مرهون باستجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى من عدمه، وذلك في إطار الحوار الذي ينتهي ظهر اليوم، والذي يأتي استكمالاً لجلستي حوار عقدتا مسائي الخميس والجمعة الماضيين.