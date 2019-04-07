محكمة إسرائيلية تقضي بسجن صياديْن من قطاع غزة لأعوام متفاوتة

غزة، حسب ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.



وادعت المحكمة، أن أحد الصيادين كان ينوي تنفيذ عمليات تفجيرية، وأنه كان يجهز نفسه بقنابل يدوية، ومراقبة الحدود البحرية مع إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، بالسجن بحق صيادين اثنين من قطاع غزة لأعوام متفاوتة.وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن المحكمة حكمت بالسجن لمدة 8 سنوات ومدة 13 عاماً على اثنين من الصيادين من غزة بتهمة تهريب مئات كيلو الغرامات من المتفجرات من مصر إلى قطاع