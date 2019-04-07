فتح توجه دعوة لفصائل المنظمة وأطراف إقليمية بشأن دعم حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رائد رضوان، فصائل منظمة التحرير باتخاذ موقف سياسي واضح وموحد من حركة حماس، معتبراً أن الحركة تُقدم أوراق اعتماد للإدارة الامريكية كبديل عن المنظمة.وقال رضوان، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، الأحد، إن استمرار الانقسام هدفه تعزيز انفصال سياسي للقطاع عن الضفة والاستفراد بها من خلال الهجمة الاستيطانية التي تشرع فيها حكومة الاحتلال.وأضاف رضوان": "أدعو بعض الأطراف الاقليمية وقف دعمها لحركة حماس الذي يعزز سيطرتها على القطاع بمعزل عن الضفة لإقامة دولة هزيلة من خلال هدنة طويلة الأمد للاستفراد بالضفة"، مشيراً إلى أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تشير إلى أن هناك مخططاً واضحاً لإنهاء وجود الدولة الفلسطينية.وحذر رضوان، من الخطوات الأمريكية القادمة وخاصة أنها شريك أساسي مع اليمين الاسرائيلي المتطرف في كافة المخططات التهويدية للقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.