شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد دهم منزله ومكان عمله

الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد دهم منزله ومكان عمله
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، المواطن المقدسي موسى الرجبي، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عملية الاعتقال، تمت بعد دهم الاحتلال لمنزله ومكان عمله في حي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

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