الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد دهم منزله ومكان عمله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، المواطن المقدسي موسى الرجبي، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عملية الاعتقال، تمت بعد دهم الاحتلال لمنزله ومكان عمله في حي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.