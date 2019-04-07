الاحتلال يعتقل مقدسياً بعد دهم منزله ومكان عمله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، المواطن المقدسي موسى الرجبي، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عملية الاعتقال، تمت بعد دهم الاحتلال لمنزله ومكان عمله في حي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.
اعتقلت قوات ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، المواطن المقدسي موسى الرجبي، واقتادته إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عملية الاعتقال، تمت بعد دهم الاحتلال لمنزله ومكان عمله في حي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.
التعليقات