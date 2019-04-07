الأحمد: التصعيد الإسرائيلي الخطير يُهدد بالانفجار في غزة والضفة والقدس





ودعا دول العالم بشكل عام والدول الأوروبية على وجه الخصوص للاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ لتعزيز فرص حل الدولتين، الذي تعمل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على قتله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واستعرض الأحمد، أمام اللجنة التطورات المتلاحقة في المنطقة، وعلى رأسها قرار الرئيس الاميركي ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف مساهمة الولايات المتحدة في موازنة (أونروا) ومطالبته العلنية بتغيير تعريف اللاجئين، خلافاً لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، وحدة انعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية، والقرار الأخير الذي زاد الأمور تعقيداً والمتمثل بالاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.



وأشار إلى التصعيد الإسرائيلي، الخطير الذي يهدد بالانفجار في أي لحظة، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما في الضفة الغربية والقدس، من خلال استباحة الدم الفلسطيني، وممارسة القتل بدم بارد، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتقال وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي لصالح الاستيطان، الذي يعتبر جريمة بكل معايير القانون الدولي، إضافة إلى مجموعة من القوانين والإجراءات العنصرية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع (كنيست) لاستهداف الشعب الفلسطيني، وتبرير سياسات الاحتلال والاستيطان، والتمييز العنصري.



وكانت اللجنة في بداية اجتماعها، قد أعادت انتخاب السيدة سلمى عطا الله جان، من كندا كرئيسة للجنة، وبعد ذلك قدم الأمين العام للاتحاد، إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط، تضمنت آخر التطورات في المنطقة منذ الجلسة الأخيرة التي عقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.



وضمّ الوفد الفلسطيني لاجتماع اللجنة، عضو المجلس الوطني بلال قاسم.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس وفد المجلس الوطني لاجتماع لجنة الشرق الأوسط، التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، عزام الأحمد، الاتحاد البرلماني الدولي، إلى الارتقاء بمواقفه؛ لمواجهة إسرائيل وإجراءاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.وطالب الأحمد خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، بكبح جماح (كنيست) الإسرائيلي؛ لمخالفتها قواعد الديمقراطية، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وميثاق الاتحاد البرلماني الدولي.