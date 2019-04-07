إصدار نسخة جديدة من تطبيق الجبهة الداخلية الإسرائيلية الخاص بالتحذيرات

المتحدث باسم جيش الاحتلال:

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد عن تطوير تطبيق الجبهة الداخلية الخاص بالتحذيرات.





وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم إصدار نسخة جديدة من تطبيق الجبهة الداخلية للتحذيرات، الذي طورته إحدى الوحدات في قسم الحوسبة والدفاع السيبراني، على أجهزة (Android) وسيصدر الأسبوع المقبل على أجهزة (Apple).



