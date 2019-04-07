إصدار نسخة جديدة من تطبيق الجبهة الداخلية الإسرائيلية الخاص بالتحذيرات
المتحدث باسم جيش الاحتلال:
كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد عن تطوير تطبيق الجبهة الداخلية الخاص بالتحذيرات.
وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم إصدار نسخة جديدة من تطبيق الجبهة الداخلية للتحذيرات، الذي طورته إحدى الوحدات في قسم الحوسبة والدفاع السيبراني، على أجهزة (Android) وسيصدر الأسبوع المقبل على أجهزة (Apple).
وأضاف: في تحديث الإصدار، تم توسيع نطاق اختيار مناطق التحذير، وأصبح من الممكن الآن اختيار ما يصل إلى عشر مناطق وفقًا للاحتياج، بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة أربع لغات: العبرية والعربية والإنجليزية والروسية.
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