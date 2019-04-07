غباي ويعلون ينتقدان نتنياهو على خلفية تصريحاته المتعلقة بضم مناطق بالضفة الغربية

وقال غباي: "إننا على عتبة أسبوع مصيري لدولة إسرائيل، سيتم من خلاله تحديد ما إذا كانت هناك حكومة تدفع السلام والأمن قدمًا أو ضم المستوطنات، والاتجاه صوب الاستمرار في فساد نتنياهو، والعنصرية التي يمارسها، وخلطه السياسة بالأمن"، وفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



بدوره، صرح القطب في (كاحول لافان)، موشيه يعلون، إن أقوال رئيس الوزراء يوم أمس، بشأن ضم المستوطنات تنجم عن كونه يصارع على حياته السياسية، بسبب لوائح الاتهام الموجهة إليه.



وأضاف: أن نتنياهو نفسه لا يعتقد أنه يصب في مصلحة إسرائيل التوجه نحو دولة ثنائية القومية، محذرًا من أن أسس الوطن القومي للشعب اليهودي معرضة للخطر.



وأشار إلى أنه رغم ذلك إلا أن نتنياهو مستعد لجعل جميع المصالح العامة، رهينة بيد بقائه السياسي.



وكان نتنياهو، قد صرح بأنه سيسعى خلال فترة ولايته المقبلة في حال فوزه في الانتخابات، إلى بسط السيادة الإسرائيلية على بعض مناطق الضفة الغربية، ومنها (غوش عتصيون) و(معاليه أدوميم).

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حزب (العمل) في إسرائيل، أفي غباي، أنه يعارض خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضم المستوطنات، ويدعم الانفصال عن الفلسطينيين، والحل السياسي.