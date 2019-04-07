وصول وفد طبي نرويجي لقطاع غزة لإجراء عمليات جراحية

رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة: إن وفداً طبياً نرويجياً، مكوناً من ثمانية أطباء، وصلوا إلى قطاع غزة عبر المعبر.وأضافت اليوم الأحد: أن الأطباء وصلوا إلى غزة، لإجراء عمليات وفحوصات بمشافي القطاع.وكان د. محمد حبيب، رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء بغزة، أعرب عن قلقه إزاء تقليص التحويلات العلاجية منذ بداية العام الحالى بنسبة 45% تقريباً، الأمر الذى أدى إلى إطالة قوائم انتظار حجوزات المرضى في مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة، ممن هم بحاجة عاجلة إلى تركيب دعامات علاجية.وذكر حبيب، أن عدد التحويلات التى تم تحويلها خلال الثلاثة شهور الماضية (1000) تحويلة لم يتم الموافقة إلا على (531 حالة).