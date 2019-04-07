لافروف: ما نسمعه عن (صفقة القرن) يُثير القلق.. والأردن: لا نَعرف تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد: إن حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، هو السبيل الوحيد لإرساء السلام بالمنطقة.وفي سؤال حول ما يدور في وسائل الإعلام حول (صفقة القرن) الأمريكية، قال الصفدي: لا نعرف تفاصيل (صفقة القرن) لكن موقفنا ثابت، وهو ضرورة تطبيق حل الدولتين.جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده الصفدي، جمعه بنظيره الروسي سيرجي لافروف في العاصمة الأردنية عمان، كما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي: وزير الخارجية الروسي: إنه ليس لدينا معلومات عن (صفقة القرن) لكن ما نسمعه عنها يثير القلق.وأدان لافروف القرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس والجولان، وقال: "بحثنا موضوع التسوية السياسية الشرق أوسطية، ونحن متخوفون مما يجري في الأراضي الفلسطينية، وعلى المجتمع الدولي أن يلتزم بالقرارات الدولية بهذا الخصوص".وتابع "الموقف الروسي واضح، وندعو إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والمحاولات الأخرى لن تؤدي إلى أمور جيدة".ومضى "ندين القرارات الأمريكية بخصوص الجولان والقدس وهي غير شرعية".وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، تابع: من المهم تكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، بدون معايير مزدوجة، مضيفاً: "نسعى لتكثيف الجهود الرامية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية".