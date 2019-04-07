شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر 17 مواطناً عبر (معبر الكرامة) أمس السبت

الاحتلال يمنع سفر 17 مواطناً عبر (معبر الكرامة) أمس السبت
رام الله - دنيا الوطن
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 17 مواطنًا من السفر عبر (معبر الكرامة)، أمس السبت، بحجة المنع الأمني.

وقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود، في بيان صحفي الأحد: إن 3173 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وذكرت، أن عدد المغادرين بلغ 1297 مسافرًا والقادمين 1876 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 17 مسافرًا.

ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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