بالصور.. نقل 40 حيوانًا وطائرًا من حديقة برفح إلى الأردن لتردي أوضاعها





يشار إلى أن هذه ثالث حديقة، تُنقل حيوانات منها للخارج من غزة، بسبب عدم قدرة إدارة الحدائق على إطعام حيواناتها.











رام الله - دنيا الوطنشرعت منظمة فور باوز (Four Paws)" المعنية بحماية الحيوانات، اليوم الأحد، بنقل نحو 40 حيوانًا وطائرًا من حديقة رفح الوحيدة، لمحمية برية في الأردن.ويأتي نقل هذه الحيوانات بسبب تردي أوضاع حدائق الحيوان في قطاع غزة، وقلة الإمكانيات، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحصار الإسرائيلي للعام 11 على التوالي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة.