الاحتلال يرفض إدخال المعدات.. ماذا يحتاج صيادو غزة للصيد بمسافة 15 ميلاً

خاص دنيا الوطن- هيثم نبهانكشف مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، زكريا بكر، اليوم الأحد، عن حقيقة حاجة الصيادين لمعدات عديدة، من أجل الصيد في مسافة 15 ميلاً، والاستمرار في ذلك.وقال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن "الاحتلال في التفاهمات الأخيرة، سمح بإدخال السلك المجدول، فقط، ولكن حتى الآن لم يدخل، أما المعدات الأخرى مثل المحركات، الجيار، الشاش وعشرات المعدات حتى الآن الاحتلال يمنع إدخالها".وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية، قامت بترويج القرار الذي يسمح بالصيد لمسافة 10 أميال، لكن الجميع يجب أن يعلم أن هذا القرار من شقين، الأول الصيد بهذه المسابقة يجب أن تكون فقط من وادي غزة لخانيونس، والثاني أنه لمدة أسبوع تجريبية بـ 12 مركب جر".وشدّد بكر على أن الذي يستطيع أن يدخل مسافة 15 ميلاً ثلاثة مراكب فقط، و"الآخرون لا يوجد لدهم سلك مجدول لعبور 15 ميلاً".وأكد مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي، أن الموقف الثابت، قبل الحديث عن المساحات، توفير حماية للصيادين من زوارق الاحتلال الحربية، وإدخال معدات الصيد لنكون مهيئين لدخول المساحات الكبيرة.وحول المعدات التي يجب أن تتوفر للصيادين من أجل الوصول إلى 15 ميلاً، قال بكر: الأهم المركبات الجيار بكل أنواعها ومواد تصينع السفن والمنشف والشاش، بعد ذلك أمور أخرى مثل الشباك، وأصلاً قطع الغيار غير موجودة بكل أشكالها لصيانة المحركات.وقال: "فقط ثلاثة مراكب تستطيع الدخول 15 ميلا وهي بحاجة أيضاً إلى كثير من المعدات للاستمرارية، وفي الوقت الحالي يمكن تصل 15 ميلاً".وأكد بكر، أن مسافة 15 ميلاً تختلف بشكل كبير عن المساحات القديمة، لأنها بحاجة لمعدات خاصة، لأن المسافة تبعد كثيراً وبحاجة ساعة كاملة للوصول إلى المنطقة من الشاطئ، ومهمة السلك المجدول أنه يوصل الشباك من وجه المياه حتى الأرض 400 متر، وفي هذه الحالة نتحدث عن السلك الذي تستخدمه اللنشات نوعه مصري رديء، والسلك الذي يصل 400م، يحتاج عقدة واحدة فقط، بينما الذي يأتي من مصر له عقد كثيرة، ويمكن أن ينقطع، ويفقد الصياد معداته.وقال: "حتى الآن وبوضوح كبير من المبكر الحكم على إيجاد الصيادين الفرق بعد وصولهم 15 ميلاً، لأن موسم الصيد لم يبدأ بعد، فهو يبدأ بعد عشرة أيام، والذي شعر فقط بالفرق مراكب الصنار الذي يصيد اللوكس والفريدي، ولكن الحكم على ذلك بحاجة إلى أيام مع دخول 15 ميلاً".