مصرع شخصين وإصابة 163 آخرين في 229 حادث سير الأسبوع الماضي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 163 آخرون بجروح، جراء 229 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 229 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 163 آخرين، وصفت إصابه منهم بالخطيرة و9 بالمتوسطة، و153 بالطفيفة.









وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 9266 مركبة، وأنزلت عن الشارع 37 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4033 مخالفة مرورية، وحجزت 95 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 45 مركبة غير قانونية.

رام الله - دنيا الوطن