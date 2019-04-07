شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 119 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 119 حادثاً، منها 43 حادث حريق و76 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة ؛ نتج عن مجموع الحوادث إصابة 48 شخصاً في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي الذي صدر اليوم الأحد 7/4/2019، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومحل تجاري ومكتب وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد، والإهمال، وتماس كهربائي، وعبث الأطفال، وأعمال شغب، وأسباب مجهولة.

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ، كانت نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين وأشخاص مصابين، وإنقاذ ممتلكات، وحالات إنهيار، وتصريف وشفط مياه، وإنقاذ حيوانات، وسحب مركبات عالقة، والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة أشجار، وإزالة زيوت، وغيرها، وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت: نتيجة الأمطار والسيول وحالة الجو، وانزلاق مركبات، وتصادم وتدهور مركبات، وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وسقوط من مكان مرتفع، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأسباب مختلفة .

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 264 تصريحاً، بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1088 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 110 مصاعد كهربائية في محافظات الوطن.

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 19 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد، وعقد ندوات وورش عمل، شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها ، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها استفاد منها 4246 متدرباً.

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