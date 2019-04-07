الاحتلال يقتحم منزل المقدسية زهور أبو ميالة ويستدعيها للتحقيق

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منزل المقدسية زهور أبو ميالة، مديرة (جمعية نساء من أجل الحياة والديمقراطية) في بلدة صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.وسلمت مخابرات الاحتلال أبو ميالة أمر استدعاء لمركز الاعتقال والتوقيف المعروف باسم "المسكوبية" غربي القدس المحتلة للتحقيق معها.وفي السياق، سلّمت سلطات الاحتلال صباح الأحد، الشيخ موسى عودة، أمر استدعاء للتحقيق معه اليوم في مركز توقيف واعتقال المسكوبية غربي القدس المحتلة.جاء ذلك، عقب اقتحام قوات الاحتلال، لمنزل الشيخ عودة بحي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.