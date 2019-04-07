رئيس مجلس الأوقاف يعود إلى "الأقصى" بعد إبعاد لأكثر من 40 يوماً

رام الله - دنيا الوطندخل رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، اليوم الأحد، إلى المسجد الأقصى المبارك، بعد إبعاده عنه لأكثر من أربعين يوماً.وكانت سلطات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية قيادته فتح باب الرحمة في الأقصى، قبل أكثر من شهر ونصف، وسلّمته قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوماً.وواصلت سلطات الاحتلال، إبعاد حراس المسجد الأقصى، وروّاده عنه، بسبب فتحهم مصلى باب الرحمة، وطالت الإبعادات أكثر من 200 مقدسي.