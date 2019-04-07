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قتلى بمظاهرات في السودان.. والمُحتجون يصرون على رحيل البشير

قتلى بمظاهرات في السودان.. والمُحتجون يصرون على رحيل البشير
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد قتلى التظاهرات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، الى ثلاثة قتلى، بعد ان كانت الحصيلة تشير الى قتيل واحد.

وكانت العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت أمس السبت، تظاهرات غاضبة من آلاف الأشخاص في مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس عمر البشير.

وشارك آلاف الأشخاص، في مسيرات منفصلة بالعاصمة الخرطوم، باتجاه وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، الذي خرجوا في موكب السادس من أبريل للمطالبة بإسقاط النظام.

وشهدت أحياء واسعة من العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، خروج الآلاف من المتظاهرين.

وتركزت الحشود بشكل أكبر في شارع القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وقال التجمع إنه سيسلم مذكرة للجيش تطالب برحيل النظام.

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