حفيد القسام: ندعو لحشد الطاقات وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية

رام الله - دنيا الوطندعا أحمد محمد عز الدين القسام، حفيد الشهيد عز الدين القسام، إلى حشد كل الطاقات الوطنية المخلصة، وتسخيرها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده.وشدد القسام على أهمية التكامل بين "مختلف المؤسسات الحكومية وتلك الفاعلة خارج الوطن"، مشيراً في هذا السياق إلى ما حققته وتحققه اللجنة السياسة الفلسطينية في أوروبا من خلال تلاحمها مع مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية داخل الوطن، ووضوح مواقفها السياسية المواكبة لكل المستجدات، واستمرار زخم مبادراتها الإنسانية.كما حذر القسام من "خطورة تكريس حالة الانقسام التي يرفضها شعبنا بشكل مطلق"، وكذلك من استهداف "رموز وقيادات نضالية قدمت ولا تزال تضحيات جمة" وما يحققه ذلك من خدمة مجانية للاحتلال.