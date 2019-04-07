نتنياهو: نناقش تطبيق السيادة على (معاليه أدوميم)

رام الله - دنيا الوطنأكد صحيفة (يسرائيل هيوم) أن بنيامين نتنياهو، بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، تدور مناقشات أيضًا حول ضم مناطق من الضفة الغربية.وقال نتنياهو: "نناقش أيضاً فرض السيادة الإسرائيلية على (معاليه أدوميم) وأيضاً في أمور أخرى، الكل يدرك أن الدورة المقبلة ستكون مصيرية في اتجاهين".وأضاف نتنياهو، "هل يمكننا ضمان أمننا وسيطرتنا على المنطقة الحيوية في الضفة، والتي هي أكبر 20 مرة من غزة؟ سنحصل على الضفة.. هذا على جدول الأعمال".