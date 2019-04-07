اختناق عشرات الطلبة والمدرسين جراء اعتداء قوات الاحتلال على مدرسة الخليل الأساسية

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات الطلبة والمدرسين بالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مدرسة الخليل الأساسية في المنطقة الجنوبية من المدينة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير المدرسة الأستاذ عدنان دعنا، أن جنود الاحتلال، أطلقوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه ساحات المدرسة، أثناء الطابور الصباحي، ما أدى إلى إصابة عشرات الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية بحالات اختناق، وصف بعضها بالشديد، فيما تم نقل بعضهم إلى مستشفى المحتسب لتلقي العلاج.