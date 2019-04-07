دولي

غانتس: أؤمن بالسلام مع الفلسطينيين دون حدود 67 والقدس

غانتس: أؤمن بالسلام مع الفلسطينيين دون حدود 67 والقدس
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حزب (كاحول لافان)، بيني غانتس، إن حزبه ينادي بالسعي لتحقيق السلام باعتباره مصلحة قومية وأخلاقية، وذلك دون التنازل عن المصالح الأمنية.

وأضاف غانتس، وفق قناة (كان) الإسرائيلية، أن ذلك يجب أن يكون دون العودة لخطوط الـ 1967 وعدم التنازل عن القدس، مشيراً إلى أنه قادر على تشكيل ائتلاف حكومي.

وأعرب غانتس، عن يقينه بأن حزبه سيخرج من الانتخابات، وهو الحزب الأكبر في الكنيست، لافتاً إلى أن أقطاب الحزب صادقون في نيتهم دفع مسيرة السلام.

وأشار غانتس، إلى انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التقدم في هذه المسيرة، وتراجعه عن تصريحاته في جامعة بار ايلان بالنسبة للدولة الفلسطينية.

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