وزارة الصحة: تقليص التحويلات العلاجية يُطيل قوائم انتظار المرضى بأقسام القسطرة القلبية

رام الله - دنيا الوطنأعرب الدكتور محمد حبيب، رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء بغزة، عن قلقه إزاء تقليص التحويلات العلاجية منذ بداية العام الحالى بنسبة 45% تقريباً، الأمر الذى أدى إلى إطالة قوائم انتظار حجوزات المرضى في مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة، ممن هم بحاجة عاجلة إلى تركيب دعامات علاجية.وذكر حبيب، أن عدد التحويلات التى تم تحويلها خلال الثلاثة شهور الماضية (1000) تحويلة لم يتم الموافقة إلا على (531 حالة).وأوضح، أنه تم تحويل وإجراء (922) عملية قسطرة خلال الربع الأول من العام الماضى، في مقابل إجراء (531) حالة لنفس الفترة من العام الحالى بنسبة تقليص انخفضت إلى النصف.وأرجع حبيب، سبب تحويل المرضى إلى نقص الدعامات العلاجية، نتيجة استمرار نقص المستهلكات الطبية اللازمة للمرضى، والذى يتزامن مع زيادة عدد الحالات لهذا العام وقوائم انتظار تطول لشهرين، منوهاً إلى أن تكلفة الدعامة الواحدة تتجاوز 500 دولار في ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى يعانيه سكان قطاع غزة.ودعا حبيب إلى التراجع عن تقليص التحويلات العلاجية أو توفير الدعامات والمستهلكات الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات داخل مستشفيات وزارة الصحة بغزة؛ للحفاظ على حياة المرضى، الذين هم بأمس الحاجة للعلاج، وأى تأخير سيعرض حياتهم للخطر.